Abogo por los derechos de los trabajadores inmigrantes

La mayoría de los trabajadores de Bangladesh, Sri Lanka, India y otros países no hablan ni leen árabe o inglés. La redacción de instrucciones, avisos o documentos financieros en esos idiomas puede conllevar dificultades para los trabajadores. Ser multilingüe y buena oradora me ha permitido representar y ayudar a muchos trabajadores.

Me siento orgullosa de poder ayudarles a superar esas barreras lingüísticas.

También he participado en varios programas de formación en el marco del proyecto Better Work Jordania, sobre temas que abarcan el acoso sexual en el lugar de trabajo, la comunicación eficaz, la higiene personal, la negociación colectiva, las condiciones de trabajo y la legislación laboral. Dicha formación me ha permitido abogar mejor por los derechos de las mujeres y los trabajadores migrantes.