Ayudo a las mujeres transgénero a reivindicar sus derechos

Cuando tenía 20 años, mi vecina transgénero me preguntó si quería mudarme con ella a Yakarta, la capital. Ella me dijo que podría trabajar en un salón de belleza. Pero no pude encontrar un trabajo. Terminé trabajando en la calle durante 26 años, desde 1989 hasta 2015. Trabajaba cinco o seis horas, desde las 4 p.m. hasta las 10 p.m. o desde la medianoche hasta las 5 a.m. Para llegar a fin de mes, también abrí un pequeño salón de belleza en mi casa alquilada en el oeste de Yakarta.

Poco después, conocí a mi esposo. Él era mi cliente, trabajaba de vigilante, después de diez años de vivir juntos nos casamos en mi ciudad natal. Nuestras familias nos aceptaron. A lo largo de nuestra relación, decidí seguir trabajando en las calles y mi esposo lo aceptó.

En 2007, me convertí en madre. Mi esposo y yo adoptamos una niña de cuatro años. La niña era la octava hija de la dueña de la casa que yo alquilaba desde el año 2000. Ella fue siempre generosa conmigo, éramos como una familia. Desde que nació la niña en 2003, la sentí cercana, con frecuencia la cuidaba. Cuando, en 2007, la propietaria de la casa murió, su deseo era que adoptara a su hija más pequeña y sentí que todos mis sueños se habían hecho realidad. Su esposo y los otros miembros de la familia respetaron su deseo y yo sentí que todos mis sueños se habían realizado: ser una mujer transexual, una esposa y una madre.

En la calle la vida era difícil, llena de tristeza y sufrimiento. Pero ese era el oficio que yo conocía. Cuando trabajaba, podía aceptar todos los abusos y las intimidaciones, siempre que no me maltrataran físicamente. Pero en 2014, un incidente traumático cambió mi vida. Una noche de regreso a casa después de trabajar, un sinvergüenza me arrastró hacia una casa vacía donde me esperaban otros cuatro hombres. Me agredieron y abusaron de mí, no pude defenderme. No había nada que pudiese hacer, ni siquiera denunciarlos a la policía. Nadie a quien recurrir.

Este incidente me hizo decidir que era el momento de dejar ese trabajo. Me sentía insegura, estaba traumatizada. Mi hijo crecía y no quería que me viese trabajando en la calle. Decidí dedicarme a mi pequeño salón de belleza.

Desde mi llegada a Yakarta, siempre mantuve una estrecha relación con la comunidad transgénero local. Soy miembro activo de la Comunidad Transgénero de Yakarta Occidental donde nos reunimos y practicamos deporte. Pero nunca pensé que me convertiría en una militante.