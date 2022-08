De la guerra a la paz: La travesía de un refugiado hacia una nueva vida con nuevas competencias

Mi instinto me dijo que estudiara arquitectura, así que me inscribí en esa facultad. Les dije a mis padres que deseaba ser arquitecto, ellos no se opusieron mucho porque sabían que lo lograría.

En la actualidad, la familia y yo nos hemos dado cuenta de que estar físicamente en el mismo lugar no es necesario en absoluto. Me encanta soñar y lo hago bastante bien. Por eso, cuando los extraño, cierro los ojos y recuerdo un evento feliz y puedo revivir ese momento. A veces es agradable pero al mismo tiempo perturbador.

Entré en la Universidad Técnica Karadeniz. Algunos estudiantes me gritaban “sirio”. Pero de hecho, yo no me siento orgulloso ni tampoco no orgulloso de mi proveniencia, porque no creo que sea algo por lo cual sentirse orgulloso. Es una total coincidencia que yo haya nacido allí. He pasado la mayor parte de mi edad madura en Turquía. Siento que pertenezco aquí. Quiero dar algo a cambio a este país.