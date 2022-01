De refugiado a trabajador digital

Ese trabajo me proporciona dinero suplementario, muy necesario para mí, aunque no es suficiente para ganarme la vida y no siempre es fácil; la conexión no siempre es de calidad y no se puede trabajar desde casa. Es necesario desplazarse al centro de Internet, que sólo abre a ciertas horas del día.

En realidad, la probabilidad de que los refugiados consigan trabajo en una plataforma digital es baja. No suele haber trabajo suficiente para todos. Y existe gran competencia. No es fácil encontrar un trabajo bien remunerado. La principal dificultad es que para cada anuncio que se publica hay un centenar de solicitudes. Del centenar de estudiantes que asistieron al curso, solo una docena ha encontrado trabajo.