Defendemos nuestros derechos laborales

Cuando tenía unos 16 años, decidí ir a la ciudad de Chiang Mai a trabajar en la construcción. Al principio trabajé montando muebles y pintando. El trabajo me ayudó a aprender cosas y a adquirir los conocimientos de otros trabajadores del sector. Obtuve un permiso de trabajo.

En aquella época aún teníamos problemas con los salarios. Por ejemplo, las horas extras no se pagaban conforme a lo estipulado en la legislación. Pero yo no conocía la legislación. Me explotaban y mis amigos también sufrían abusos en el trabajo. Sabía que no estaba bien. Decidí ponerme en contacto con expertos en derechos laborales, lo que me permitió saber de una organización denominada Fundación MAP.

A través de esta fundación aprendí sobre derechos laborales. Esto me permitió constatar que los trabajadores migrantes, incluido yo mismo, habíamos sido víctimas de varias formas de explotación. Por ejemplo, no nos pagaban la tarifa reglamentaria. Nos obligaban a trabajar a diario, sin un solo día de descanso. Al trabajar en días festivos, no nos pagaban el doble. Y los empresarios se llevaban los documentos de los trabajadores.