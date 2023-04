Después del suceso del Rana Plaza, contribuyo a evitar que se produzcan más tragedias

El programa Better Work de la OIT desempeña una importante función para nosotros. Su equipo visita periódicamente nuestras plantas de producción para inspeccionar nuestras medidas de seguridad contra incendios, entre otros aspectos relativos al lugar de trabajo. He participado con mis compañeros en varias sesiones de formación en el marco de dicho programa. También he colaborado con varios asesores empresariales de Better Work para contribuir a fomentar la concienciación. En ocasiones, pese a nuestros esfuerzos, siguen existiendo lagunas. No obstante, las rigurosas evaluaciones e inspecciones de Better Work ponen de manifiesto esas lagunas y permiten adoptar las medidas necesarias para subsanarlas.

Afortunadamente, la situación en las plantas de confección ha mejorado sustancialmente. Los trabajadores y la dirección, así como el resto del personal, mantienen una estrecha colaboración, y la consulta a todas las partes permite encontrar fácilmente soluciones a los problemas. Si trabajamos de consuno, podemos afrontar cualquier reto, ya sea en cuanto a seguridad contra incendios, o de otra índole.

Mi labor, que me permite servir a los demás y salvar vidas, me produce suma satisfacción.Es el mayor logro de mi vida.