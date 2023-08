Dulce éxito para una pionera de la miel en Côte d'Ivoire

Cuando era niña, la aventura y los viajes me fascinaban. Me hacían soñar con ser piloto. Emprender también es un viaje lleno de aventuras. He conocido a gente, he aprendido a afrontar problemas y ahora consigo vivir decentemente. Para mí, eso es bueno.

Cuando empezamos, la miel se compraba a 500 francos CFA (83 céntimos de dólar) el litro a los agricultores. Hoy, con el valor añadido y el protagonismo que hemos dado a la miel, la gente compra un litro de miel a 1.500 francos CFA (2,49 dólares estadounidenses). Antes, los agricultores tenían dificultades para vender su producción. Ahora han triplicado el precio de venta de su materia prima.

Estoy muy orgullosa de saber que he contribuido a ello. Hay una cita de Ralph Emerson que siempre me ha gustado, desde que era estudiante. Decía: "No vayas por donde te lleve el camino, ve en cambio por donde no haya camino y deja un rastro". Creo que eso es lo que estoy haciendo ahora y me enorgullece mucho.