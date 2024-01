El emprendedurismo me ayuda a ser resiliente en Ucrania

Cuando la guerra empezó en Ucrania, mi marido decidió alistarse en las fuerzas armadas como voluntario. Lo más complejo fue concebir un "plan alternativo" para mi vida en caso de que él falleciera.

La guerra transformó a las personas y sus empresas. Todo lo planificado en enero de 2022 pasó a ser totalmente irrelevante en abril, incluso en marzo.

En las dos primeras semanas, todo se suspendió. Estábamos tan silenciosos, congelados supongo. Recuerdo que mi marido me llamó una semana después de que comenzara la guerra, y me dijo: "¡Dios mío, he encontrado una cafetería donde hacen café!", porque todo estaba cerrado. Y por supuesto, mucha gente se había marchado.

Poco a poco, comenzamos a recuperarnos y a pensar en lo que tendríamos que hacer para mantener en pie la empresa de mi marido.