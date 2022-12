El polvo de mica me enfermó; estoy contenta de haber vuelto a la escuela

Los supervisores de la planta nos maltrataban y humillaban. No me sentía respetada, y ni siquiera sentía que me veían como una persona. Mi madre estaba indefensa; no quería que me trataran de ese modo, pero no podía hacer nada para cambiar las cosas.

No me gustaba ir a la planta, pero no tenía alternativa. Echaba de menos estudiar y jugar con mis amigas.