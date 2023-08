Me quitaban casi todo lo que ganaba, vivía atemorizado

Atrapado

Los hombres de Marijus me siguieron y tan pronto como recibí el dinero me obligaron a entregárselo. Estaba muy asustado y temía que si no hacía lo que me decían me darían una paliza y después me lo quitarían de todas maneras. Les di mi salario de la semana, cerca de 260 £. Se quedaron con 220 £ y me dejaron 40 £ ‘para vivir’ me dijeron. Además, me dijeron que aún les debía 1.000 £ por el viaje hacia el RU, el alojamiento, la comida, etc. así que era mejor si me acostumbraba.

Me estaban cobrando cerca de 60 £ a la semana por una lugar en un cuarto compartido, durmiendo en el piso junto a otros tres hombres, ellos me dijeron que si no vivía en la casa que me adjudicaban perdería mi trabajo. ¡Estaba atrapado!