Fracasar en la escuela no significa fracasar en la vida

Cuando tuve la oportunidad de obtener el certificado y ser formalmente reconocido como soldador profesional, estaba ansioso de aprovechar esa ocasión. Antes, no tenía ninguna prueba de mis competencias ni de la experiencia que había adquirido durante 25 años de aprendizaje informal en el trabajo.

Nunca estudié ni participé en programas de formación para aprender a soldar. Tampoco terminé el liceo. Mi padre me tuvo que retirar de la escuela porque había sufrido una gran pérdida financiera y no podía pagarnos los estudios. Pueden imaginar cuán deprimente fue eso para mí, siendo un muchacho, no poder seguir estudiando, mientras todos mis amigos continuaban. Pero realmente no podía culpar a nadie, mi pare estaba afligido por tener que retirarme de la escuela, pero yo tenía hermanos más jóvenes que tenían que comenzar su educación.

Si bien mi padre no podía inscribirme en un instituto de formación, decidió llevarme a un pequeño almacén en la Región Tanga en la península de Tanzania donde sería aprendiz de soldador. Por primera vez, dejé mi casa y pasé dos años aprendiendo el oficio de soldador en Tanga.