La adquisición de competencias ayudó a mi empresa a superar la pandemia

Ahora gano más que antes de la pandemia: alrededor de 4.000.000 IDR (280 USD) por mes.

La formación también me ha ayudado a gestionar mejor el dinero; me he asociado con un gran proveedor de piezas de recambio para motocicletas y motores de pequeñas embarcaciones. Antes temía establecer asociaciones, pero la formación aumentó mi confianza.