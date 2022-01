La COVID-19 y mi discapacidad no impedirán que siga buscando trabajo

Mis padres no me llevaron a la escuela hasta que tuve 13 años. Empecé algo tarde porque ellos pensaban que no podría desplazarme hasta la escuela, puesto que caminaba de rodillas. Pero logré hacerlo. Mi hermana me levantaba, me llevaba al colegio, y volvíamos juntas.

Fue difícil acceder a la escuela secundaria porque estaba lejos. Tuve que interrumpir mis estudios durante casi cinco años, pero superé el undécimo grado, y al año siguiente el duodécimo.

En 2003, empecé a buscar trabajo, pero no encontré nada.

Logré trabajar como tutora e impartí clases en la escuela de Chauleca en 2016. También di clase a varias mujeres blancas voluntarias. No recuerdo el nombre de la organización en la que trabajaban. Les enseñé changana (idioma nativo de Mozambique), para ganar algo de dinero.

El año pasado trabajé algo con mis hermanas, pero al surgir la pandemia, el trabajo finalizó. Me sentí muy mal, y perdí las fuerzas. Por eso todo está desorganizado en mi casa. Y hoy no he podido levantarme con facilidad. Fue duro para mí asimilar que había perdido mi trabajo.

Ahora no hago nada.

Como no trabajo, no es fácil para mí ocuparme de la casa, pues debo pedir a alguien que me ayude, y debo pagarle con lo poco que tengo.