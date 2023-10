La formalización está transformando mi negocio de manteca de karité

Finalmente me enviaron a vivir con mi madre y pude terminar mis estudios. Decidí cursar una formación profesional y estudié en el Instituto de Moda de Kumasi (Ghana). Luego monté un pequeño negocio de confección de vestidos para clientas particulares.

También me formé como profesora en el Tamale Training College y pude obtener una licenciatura en educación por la Universidad de Cape Coast.

Siempre me resultaba difícil pagar las matrículas y otras necesidades básicas. Mi negocio de costura no daba para cubrir mis gastos. Me di cuenta de que era difícil conseguir jabón en Tamale. Esto me inspiró para ampliar mi negocio hacia la fabricación de jabón.

Hoy sigo dando clases. Llevar un negocio siempre ha sido mi principal interés, pero la enseñanza me ha ayudado a cubrir algunas de mis necesidades financieras. No es fácil, pero necesito dedicarme tanto a la enseñanza como al negocio para alcanzar mis objetivos.