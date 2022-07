La guerra en Sri Lanka se lo llevó todo, pero empecé de nuevo

Entonces, tuvimos suerte. Una sociedad cooperativa y un proyecto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se enteraron de nuestra situación y me invitaron a participar en un programa de subsistencia sobre el cultivo de maní.

Me dijeron que si participaba en el programa, me darían semillas de maní con las que podría empezar a cultivar medio acre de tierra. Me dijeron que me darían 20 kg de semillas para cultivar y que, tras la cosecha, tendría que devolverles la misma cantidad. Me alegré de hacerlo.

A través del proyecto también nos enseñaron a cultivar la tierra y a sembrar. Practiqué lo que aprendí.

Al principio, tuve que pedir dinero prestado incluso para el alambre para construir una valla en mi tierra. A pesar de todas esas deudas, conseguí cultivar 20 kg de semillas de maní y tuve beneficios.

Hoy he comprado el alambre con mi dinero, soy dueño de la valla y he ampliado el terreno a un acre. Pude devolver los 20 kg de maní que me prestaron. Después, incluso me construyeron un pozo.

El nuevo pozo agrícola me ha permitido cultivar maní todo el año. Hemos crecido paso a paso.