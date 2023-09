Los derechos también migran

Poco después me enteré de que en un sitio web podía solicitar un permiso de residencia temporal. Lo hice y me llamaron para hacerme los datos biométricos. Dos meses después, me dieron el documento nacional de identidad. Hice el mismo proceso con toda mi familia y, gracias a Dios, ahora todos estamos registrados oficialmente como residentes en Colombia.

Entonces decidí que lo mejor para mí sería trabajar de forma independiente, como hacían mis padres. Cuando tenía 13 años, mi padre montó un negocio de refrescos en la plaza principal donde vivíamos en Venezuela y yo le ayudaba. También ayudaba a mi madre con su negocio de venta de empanadas.

Monté un negocio llamado “Yayi's snacks”, de venta de postres. Yo preparaba postres en Venezuela y, cuando trabajaba en la escuela, siempre los hacía cuando había una celebración de cumpleaños.

Me encanta tener mi propio negocio. Aún no cubro todos mis gastos, pero es estupendo poder contribuir a la educación de mis hijos. Vendo a la gente de mi barrio y también he empezado a recibir contratos para eventos. Ahora estoy en un programa de formación en el que aprendo todos los aspectos administrativos de un negocio. Sé que voy a conseguir todo lo que he soñado.