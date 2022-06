Los trabajadores domésticos también necesitan protección social

En Myanmar nos llaman Gurkha. Soy de ascendencia nepalí, por lo que sé hablar hindi. Esto me ayudó a encontrar trabajo como niñera y ama de llaves en la casa de una familia india en Bangkok. Hablaban inglés, hindi y tailandés. Eran como mis maestros. Allí aprendí tailandés e inglés. Les estoy muy agradecida.

Pero había obstáculos y problemas. El primer problema al que me enfrenté fue que no había días libres. No pensé en esto cuando pedí trabajar allí. Sabía que el trabajo me pagaría 1.800 baht al mes (52 USD). Aparte de eso, no sabía nada.

Me levantaba temprano cada mañana para trabajar. Mi vida estaba siempre llena de trabajo. Pasaba un mes, luego dos, luego tres. No se hablaba de un día de descanso. El primer mes fui feliz. El segundo mes me cansé. Al tercero, estaba agotado.

Tenía mucha familia en Bangkok. Vi que tenían días libres. Algunos venían a visitarme una vez al mes y me traían bocadillos de Myanmar. Cuando se iban, me ponía muy triste. ¿Por qué ellos podían visitarme, pero yo no podía visitarlos a ellos?Al recordarlo ahora, se me pone la piel de gallina.