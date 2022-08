Lucho contra el trabajo doméstico abusivo

Me llamo Myriam Raharilantosoa. Hace unos 25 años, empecé a trabajar como empleada doméstica, más concretamente como niñera. Me convertí en defensora de las trabajadoras domésticas inmigrantes malgaches tras descubrir que mi hija sufría abusos por parte de sus empleadores en Líbano.

Al principio me contrató un extranjero que vivía en Madagascar y que trabajaba en la Embajada de Francia. Me trataron especialmente bien e incluso me pidieron que le acompañara a él y a su familia a Francia y, más tarde, al Líbano después de ser destinado allí.

Aproveché la oportunidad para reunirme con mi hija Naka, que tenía un trabajo en el Líbano como empleada doméstica.

Pero mi hija no tuvo tanta suerte como yo. Descubrí que su empleador abusaba de ella. Había ido al Líbano sin formación ni información sobre las condiciones de trabajo a las que se enfrentaría. Vivía en condiciones difíciles, con un empleador que la trataba mal.

Me contó que trabajaba todos los días sin descanso, desde las cinco de la mañana hasta la medianoche, cuidando a los niños, cocinando, limpiando, planchando... no sólo para su empleador, sino también para los familiares de éste, sin que le pagaran nada.

No le permitían un día libre y le prohibían ir a la iglesia, lo que iba en contra de las condiciones de su contrato. Y sus empleadores la encerraban en casa cuando salían. Ni siquiera le permitían comer con la familia. Comía las sobras.

Cuando intentó hablar con sus empleadores sobre estos temas, le dijeron que no tenía derechos. Tenía miedo y no sabía a quién recurrir.

Mi hija lloraba todas las noches por su situación y sufría traumas mentales. Finalmente, decidió huir y acudió a la agencia que la había contratado. La enviaron a otra familia pero, por influencia de su anterior empleador, esta familia también la maltrataba. Comía cada dos días y había perdido mucho peso. También estaba perdiendo el pelo.