Mejorar la vida de los trabajadores domésticos

Se trata de un aspecto de la economía, de una parte de la vida cotidiana del país, que no se valoraba lo suficiente, a mi parecer. Cada vez recibía más solicitudes de ayuda en mi agencia de contratación, tanto de trabajadores domésticos como de empleadores.

Tras perder mi trabajo en 2018, decidí hacer otra cosa y puse en marcha oficialmente la Asociación de Trabajadores Domésticos de Zimbabue (DWAZ). Me dije: "Me dejaré llevar por mi pasión. Aunque no gane suficiente dinero, al menos haré lo que me gusta".