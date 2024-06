Mejores condiciones de trabajo nos ayudan a combatir el trabajo infantil

Soy hijo de cacaoteros, siempre he trabajado en una plantación en Côte d’Ivoire. Al igual que muchos otrosagricultores, deseaba ayudar a combatir el trabajo infantil en nuestra comunidad. Gracias a la formación, descubrí la importancia de mejorar la seguridad y salud en el trabajo en esta lucha.

Me llamo Yabao Oumarou, tengo 46 años, estoy casado y tengo seis hijos. Formo parte de una cooperativa agrícola en Bagoliéoua, en la región Nawa en Côte d’Ivoire. Crecí aquí, soy hijo de unagricultor. Aquí, todos somos agricultores.

Un día, la cooperativa me comunicó que había sido seleccionado para ir a Soubré para participar a una formación WIND organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Hasta ese momento, yo trabajaba del mismo modo que todos los productores de cacao, haciendo las tareas como nuestros padres antes que nosotros. Trabajábamos sin preocuparnos por nuestra salud y seguridad. Esa era la situación antes de la formación.

