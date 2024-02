Mi trabajo con los sobrevivientes del terremoto en Türkiye da propósito a mi vida

Peace Therapist es una plataforma en línea que diseñé, creé y ahora dirijo. Pone en contacto a psicólogos con las personas que necesitan apoyo psicológico.

Cursaba tan sólo el segundo año de universidad cuando la puse en marcha. Fueron muchas las personas que trataron de disuadirme. Me decían que no sería posible por ser mujer y refugiada.“Ni siquiera hablas turco”, me decían. “No lo lograrás”. Pero seguí adelante con mi plan, y hoy día Peace Therapist es una empresa social galardonada.