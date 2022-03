Dar a las personas con discapacidad la oportunidad de trabajar

Me llamo Elena Epuri, soy de Chisinau, la capital de la República de Moldavia. Cuando era niña, me encantaba la danza oriental y soñaba con ser una bailarina, pero me fue diagnosticada una parálisis cerebral infantil y, a causa de mi enfermedad, no podía bailar.

Cuando terminé la escuela secundaria, seguí cursos de informática y después estudié tres años en un instituto superior para trabajar en el servicio postal.

Tuve muchas dificultades cuando empecé a buscar trabajo porque el empleo que solicité en el servicio postal incluía la entrega de paquetes grandes, voluminosos y pesados. Los paquetes estaban en estantes muy altos, ese era un impedimento porque para mí es difícil subir escaleras. La persona encargada en esa oficina me dijo: “Escucha, no te podemos contratar porque así trabajamos aquí. Tienes que buscar una oficina postal más grande, donde cada empleado se ocupa de un solo proceso”. Pero cuando lo intenté, me di cuenta de que el transporte era un problema, sobre todo en invierno con la nieve y el hielo, para mí era muy difícil llegar allí.

Durante un tiempo no pensé en buscar trabajo. Me quedé en casa y mi única fuente de ingreso era mi pensión por discapacidad. Mi padre también me ayudaba cuando tenía trabajo, pero cuando no tenía era difícil, por decir poco.

Mi vida cambió cuando llegó Maxim, mi maravilloso hijo, comprendí que si yo no cubría sus necesidades, nadie lo iba a hacer. Entonces, comencé a buscar algo diferente.