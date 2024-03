Percibir ingresos reduce el estigma y la discriminación por el VIH

Antes de darme cuenta de que era seropositiva, no sabía que mi marido también era portador del virus. Siempre se ponía enfermo. Pensábamos que se trataba de malaria o de un simple resfriado. Por entonces no sabíamos nada del VIH. Falleció en 2005. Varios años después, yo también empecé a enfermar. Padecía dolores de estómago y de cabeza. Cuando uno de mis hijos también murió de VIH/SIDA, decidí ir a hacerme una prueba a la clínica.



No es fácil ser seropositiva tras perder a un marido. Mi familia se reía de mí, diciendo que mi marido me había dejado sin nada y que era merecedora de ello por haber tenido tantos hijos año tras año. Lo pasé muy mal y me preocupaba cómo iba a mantener a mis hijos.



Mi madre falleció poco después y me dejó su casita. Antes de fallecer me dijo que tendría que luchar por mi propio futuro. Su casa es lo que me ayudó a sobrevivir. Alquilé una habitación y empecé a vender ropa de segunda mano y carbón. Aquí en nuestro país no se puede vivir sin carbón. Todo el mundo lo utiliza.