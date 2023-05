Perdimos nuestra selva pero encontramos una manera de sobrevivir

Nuestra selva ya no existe, tenemos muchos desafíos por delante. Tenemos que estimular a nuestros niños a ir a la escuela y a mezclarse con otros fuera de la comunidad, de manera que puedan sobrevivir y vivir sus vidas en el mundo moderno.

En el pasado, no era un problema si no ibas a la escuela, ahora si no asisten, será difícil para ellos. Como para mí, no fui a la escuela y ahora la vida no es fácil.

Solía trabajar recogiendo minerales en las minas. Después de eso, nos detuvimos a pensar qué otra cosa podíamos hacer para mantenernos, así que fabricamos productos artesanales, como flautas y collares. También sacaba la resina de los árboles de caucho, pero con el clima inestable, era difícil.

Ahora nos ganamos la vida como agricultores orgánicos.