Tuve que dejar de estudiar e ir a trabajar por culpa de la COVID-19

Mi mayor reto en la vida es recoger chatarra. Afecta a mi cuerpo. Me duelen los huesos y la pierna.

Cuando era pequeño me rompí la pierna. Es algo que nunca olvidaré. Todavía pienso en ello. Me insertaron platino en la pierna. Tengo dificultades para dormir por la noche porque me duele la pierna.

No puedo llevar nada demasiado pesado porque me duele la pierna. Pero llevo metal y el metal es pesado, así que a menudo no puedo llevarlo. Me canso cuando trabajo.