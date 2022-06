Un aprendizaje cambió mi vida

Me llamo Muhammad Taher Muhammad al-Tahri. Tengo 28 años. Cuando estalló la guerra en Yemen en 2014, la fábrica donde trabajaba cerró.

En el instituto era un estudiante destacado y soñaba con ser ingeniero electrónico. Pero la guerra hizo que renunciara a mi sueño.

Busqué trabajo en otras fábricas pero no había oportunidades. Era joven, estaba en el paro y no podía cumplir mis sueños de futuro. Caí en un estado de desesperación.

Entonces, uno de mis antiguos compañeros me habló de un programa de aprendizaje dirigido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de Desarrollo de Ghadaq. Se había abierto la inscripción para nuevos solicitantes. Cuando fui a inscribirme, había muchas otras personas y me pregunté si siquiera mirarían mi solicitud y mucho menos si me aceptarían en el programa. Pero lo hicieron. Por Dios, estaba feliz.