Un niño debe ir a la escuela, no a trabajar

Me llamo Domboué Nibéissé. Tengo 15 años. Cuando tenía 9 años tuve que dejar la escuela para trabajar en los campos de algodón.

Vivo con mi tía, tengo cinco hermanos mayores, cinco hermanas mayores y tres hermanas menores.

Empecé a ir a la escuela a los 8 años, pero un año después, en CE1 (2º curso de primaria), dejé de ir a la escuela porque no teníamos suficiente dinero. Me dolió no ir. No me gustaba porque mis amigos se iban al colegio y me dejaban sola.