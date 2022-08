Una emprendedora indígena en sintonía con la Madre Tierra

A principios de 2020 empezamos a escuchar hablar mucho en los medios de comunicación sobre una pandemia de COVID-19. Al escuchar las noticias, lo que más me llamaba la atención fue ver cómo el mundo se alarmó súbitamente. De repente, todos llevábamos puesta la mascarilla, no podíamos salir de casa. No podíamos seguir haciendo lo que solíamos hacer todos los días: levantarnos, ir a la huerta, venir, conversar, saludarnos. Teníamos que vivir encerrados no entendíamos por qué.

La pandemia afectó mucho mi negocio. Las reservaciones fueron canceladas. Los pocos ahorros que tenía, los destiné a alimentar a mi familia. Me sentí tan impotente. El gobierno dijo que había subsidios pero yo no califiqué y tuve que seguir pagando los impuestos. Muchos pequeños emprendedores pasamos una situación muy difícil. Fue muy duro.