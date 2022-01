Vivo con el VIH y tengo derecho a trabajar

Recuerdo que una empresa fue muy amable conmigo. Pensé que no podía "engañar" ni "esconderme" de la gente, así que les dije la verdad. Al enterarse de mi situación, se molestaron mucho, se asustaron y me pidieron que me fuera de inmediato.

La infección por el VIH es como una bomba de relojería en mi vida. No puedo decirle a nadie la verdad. Debo permanecer en guardia todo el tiempo, para que no me descubran. Tengo que tener cuidado de no decir nada. Eso significa que no puedo solicitar un trabajo que requiera un examen médico, o un certificado sanitario. Otras personas seropositivas se encuentran en la misma situación. Muchos empleadores piden reconocimientos médicos antes de la contratación, y casi no hay forma de encontrar un buen trabajo estable y a largo plazo tras un diagnóstico de VIH.