A qui profite le travail forcé?

Le travail forcé est une grave violation des droits de l'homme. C’est aussi un problème économique majeur qui alimente la criminalité, contribue à perpétuer la pauvreté et nuit aux entreprises légitimes.

D’après le dernier rapport de l’OIT, les profits annuels tirés du travail forcé s'élèvent à 236 milliards de dollars. C’est une hausse de 37 pour cent par rapport à 2014, alimentée à la fois par une augmentation du nombre de personnes victimes du travail forcé – environ 27.6 millions – et par l'accroissement des profits illégaux générés par leur exploitation.

Dans ce podcast, Michaëlle De Cock, responsable de l’unité de recherche du Département des principes et des droits fondamentaux de l'OIT, et Anousheh Karvar, déléguée du gouvernement français auprès de l'OIT et ancienne présidente de l'Alliance 8.7 (le partenariat mondial contre le travail des enfants, le travail forcé, la traite des êtres humains et l'esclavage moderne), parlent des profits illégaux du travail forcé et des mesures qui doivent être prises pour lutter contre ce crime.