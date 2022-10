Comment préserver notre santé mentale au travail

Nina Tarhouny

Docteure en droit, spécialiste en prévention organisationnelle des risques psychosociaux et amélioration des conditions de travail, Nina Tarhouny – fondatrice du Cabinet Global Impact – exerce son activité en qualité d’experte indépendante auprès des entreprises et institutions en France et à l'international. Elle intervient notamment sur des cas de harcèlement, de discrimination et de conditions de travail.