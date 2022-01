Femmes rurales: Perspectives et témoignage de résilience en Tunisie

Le 15 octobre est, à l’initiative des Nations Unies, consacré aux femmes rurales. Actrices clé de la vie économique et sociale, elles ont largement contribué à la sauvegarde de la subsistance alimentaire de pays en développement pendant la pandémie. Cette journée internationale des femmes rurales est l’occasion d'aborder les défis auxquels ces femmes sont confrontées aujourd’hui dans le monde, et plus spécifiquement en Tunisie.