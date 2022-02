La justice sociale dans l’économie informelle

À l’occasion de la Journée internationale de la Justice sociale marquée par la crise du COVID-19, nous allons parler de la principale pourvoyeuse d’emplois dans le monde, l’économie informelle. Elle concerne la moitié de la main-d’œuvre et plus de 90 pour cent des petites et moyennes entreprises dans le monde, selon l’OIT.

Mais dans un monde du travail en pleine mutation, ce sont les travailleurs de l'économie informelle qui sont parmi les plus touchés.

Cet épisode passe au scanner l’économie informelle et la façon dont les travailleurs de ce secteur peuvent être aidés à faire la transition vers l'économie formelle. Deux personnes ressources nous y accompagnent à travers leurs riches expériences dans l’économie informelle.