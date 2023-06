Les normes du travail jouent un rôle clé dans la promotion de la justice sociale

Depuis sa création en 1919, l'OIT a établi et développé un système juridique complet qui comprend aujourd'hui 190 conventions, six protocoles et 206 recommandations, et sert de référence à ses 187 pays membres.

Parce qu'elles concernent des questions aussi variées que la liberté d'association, le travail forcé, les négociations collectives ou les salaires, les normes internationales du travail (NIT) jouent un rôle clé dans la promotion de la justice sociale, explique Eric Gravel, juriste et spécialiste des normes internationales du travail au sein de l’OIT.