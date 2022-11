Mettre fin aux violences faites aux femmes: une question de dignité humaine

Plus d’un milliard de femmes dans le monde sont victimes d’une forme de violence au cours de leur vie. Cela signifie au moins une femme sur trois! Ces violences perdurent au-delà des frontières géographiques et culturelles. Elles sont exacerbées par les inégalités que les femmes et les filles continuent de subir au quotidien.

Y mettre fin est une question de dignité humaine, affirme Christiane Fatime Ndiaye, spécialiste technique principale auprès de l'OIT pour les questions d’égalité du genre, diversité et inclusion pour l’Afrique francophone.

Ce 25 novembre, nous célébrons la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui marque également le début des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre.

La Convention 190 de l’OIT – premier traité international à reconnaître le droit de chacun à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement – est inclusive, participative, et reste un outil fondamental de lutte contre la violence faites aux femmes.

Sa ratification universelle (187 Etats Membres) garantirait une vie de dignité et de respect des droits pour toutes et tous.

Immersion sur le terrain au «Pays de la Teranga».