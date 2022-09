Nous pouvons mettre fin à l'esclavage moderne

Selon les dernières estimations de l'OIT, 50 millions de personnes dans le monde vivent dans l'esclavage moderne, soit dix millions de plus qu'il y a cinq ans. Cela signifie que 28 millions de personnes sont soumises au travail forcé et que 22 millions sont piégées dans des mariages sans leur consentement.

Les différentes crises - pandémie de COVID-19, conflits armés et changement climatique - de ces dernières années ont contribué à accroître le risque de toutes les formes d'esclavage moderne.

Mais cette situation n'est pas insurmontable, affirme Philippe Vanhuynegem, chef du service des principes et droits fondamentaux au travail de l'OIT. Une plus grande coopération internationale, des lois mieux appliquées, davantage de contrôles et un dialogue social plus efficace pourraient apporter des solutions durables et consensuelles au défi de l'esclavage moderne.