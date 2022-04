On est là pour changer la vie des gens

«Je dis souvent que les gens arrivent ici les épaules basses sans confiance en eux. Alors la personne commence à travailler et après un an ou deux, parfois plus tôt, elle change, même physiquement. Les familles nous contactent pour nous dire que ce n’est plus la même personne», raconte Gabriel Tremblay, Directeur du Groupe TAQ, un organisme à but non lucratif spécialisé dans la sous-traitance, qui favorise l’intégration socioprofessionnelle de personnes en situation de handicap.

Il nous explique comment son entreprise «change la vie des gens au quotidien».