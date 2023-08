Stress thermique: quelles sont les conséquences pour le monde du travail?

Juillet 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur l'ensemble de la planète. Il est évident que ces températures toujours plus élevées ont des conséquences énormes sur l'environnement, mais elles ont également des conséquences très graves pour le monde du travail. Le stress thermique affecte non seulement les travailleurs, en particulier ceux qui travaillent à l'extérieur, mais aussi les entreprises et donc nos économies.

Si nous devons apprendre à vivre avec des températures plus élevées, qu'est-ce que cela signifie pour le monde du travail? Comment les gouvernements, les entreprises et les travailleurs peuvent-ils s'adapter?