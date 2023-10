Travail domestique: le pilier des soins en quête vers un travail décent

Dans cet épisode spécial du podcast de l'OIT sur l'avenir du travail, plongez dans le monde vital des travailleurs domestiques qui assurent les soins essentiels. A l’échelle mondiale, les femmes et hommes opérant dans le secteur des soins à autrui sont au nombre de 249 millions de femmes et 132 millions d’hommes, et cela inclut 75,6 millions de travailleurs domestiques. Pourtant, 81 pour cent de ces derniers vivent sans sécurité sociale et en l’absence d’un contrat de travail. Le travail domestique est souvent sous-évalué malgré son rôle primordial.

Rejoignez-nous pour comprendre comment l'avenir de l'économie des soins repose sur la protection et la reconnaissance de ces millions de travailleurs.