Comment la création d’entreprise m’aide à rester résiliente en Ukraine

Ce n’est pas une période facile à traverser. Prendre soin de sa santé mentale est devenu un besoin essentiel. La nuit, il y a des bombardements, l’obscurité totale, la peur et l’incertitude et, le matin, on se réveille, on voit le soleil et on pense: «Je peux aller prendre un café». Quand cela se produit constamment, les gens finissent par vivre un état émotionnel différent, inconfortable.

Dans le cadre de notre travail à GURT, nous apportons aussi un soutien psychosocial aux personnes touchées par le conflit. Nous sommes tous très prudents car chacun d’entre nous peut subir une perte à tout moment. Beaucoup de mes connaissances sont décédées. C’est très dur. La mort est de plus en plus présente dans nos vies.