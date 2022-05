Comment le travail m'a donné un but après l'explosion de Beyrouth

Mon travail était partagé entre deux rôles principaux.

Le premier était le suivi social du projet. Je veillais à ce que le processus de recrutement soit transparent, que nous engagions des travailleurs féminins et masculins, ainsi que des personnes handicapées. Il m'incombait également de vérifier les conditions de travail. Je vérifiais notamment les horaires de travail, si toutes les mesures de sécurité nécessaires étaient en place, si les travailleurs disposaient de tous les équipements de sécurité et de protection individuelle dont ils avaient besoin, et si le contractant les payait régulièrement. En cas de problèmes, ils pouvaient venir me parler afin que je puisse les résoudre.

Mon deuxième rôle consistait à contrôler la qualité du travail technique et à m'assurer que l'entrepreneur respectait les plans et la conception architecturale. Pour cela, je devais consulter le directeur du commissariat, le colonel et les autres policiers. S'ils avaient des remarques ou des suggestions, c'était à moi de trouver une solution pour satisfaire leurs demandes.