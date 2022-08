De nouvelles compétences pour une nouvelle vie: itinéraire d’un réfugié de guerre

Mon instinct me disait que je devais étudier l’architecture et c’est donc dans cette matière que je me suis inscrit. J’ai dit à mes parents que je voulais devenir architecte. Ils n’ont manifesté quasiment aucune opposition parce qu’ils savaient que je le ferais.

En fait, avec ma famille, nous nous sommes aperçus qu’il n’était pas nécessaire d’être présents tous ensemble physiquement. J’adore rêver et je le fais bien. Alors, quand ma famille me manque, je ferme les yeux, je me rappelle simplement d’un moment heureux du passé et je revis ce moment. Parfois, c’est bien mais, en même temps, ça me bouleverse.

J’ai rejoint l’institut universitaire de technologie Karadeniz. Certains étudiants criaient «toi, le Syrien». En fait, je n’ai aucune fierté par rapport à mon origine parce que je ne pense pas qu'il y ait de quoi être fier. Si je suis né là-bas, c’est une totale coïncidence. J’ai passé l’essentiel de ma vie d’adulte en Turquie. J’ai un sentiment d’appartenance à ce pays. Je veux lui offrir quelque chose en retour.