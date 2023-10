De l'informel au formel: la transformation de mon entreprise

Cette année, j'ai également participé à un programme de formation à l'amélioration de la productivité géré par l'Organisation internationale du Travail (OIT). Un consultant travaillant pour l'OIT nous a rendu visite et nous apporte un soutien supplémentaire en matière de développement commercial.

Grâce à la formation de l'OIT, nous avons pris conscience que des problèmes de transparence et de confiance affectaient notre production. Aujourd'hui, après avoir répondu à ces préoccupations, les relations avec mes salariées se sont améliorées. Tout le monde accepte désormais de porter des vêtements de protection et d’appliquer des mesures de sécurité. Nous constatons un plus grand engagement et un plus grand sens des responsabilités de la part de toutes les employées de l'usine.

L'OIT a également contribué à nous fournir deux concasseurs de karité, deux pétrins et deux machines à broyer. Cela a fait passer notre production de 21 à 63 tonnes de karité en un mois. Cela a également permis d'améliorer la qualité du beurre de karité que nous produisons.

Je continue à travailler avec l'OIT pour améliorer la façon dont je gère les finances et les activités commerciales.

La formation commerciale de l'OIT et l'équipement moderne en acier inoxydable dont elle nous a fait don nous ont aidées à formaliser l'entreprise et nous permettront d'obtenir d'autres certifications internationales.