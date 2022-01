De réfugié à travailleur numérique

Fin 2020, j'ai participé à un cours organisé par l'Initiative pour l'emploi et les compétences des réfugiés (Refugee Employment and Skills Initiative, RESI), par le Centre du commerce international (International Trade Center, ITC), et par le Conseil norvégien pour les réfugiés (Norwegian Refugee Council, NRC), en partenariat avec Upwork, une plateforme mondiale de freelance.

J'avais déjà un diplôme en applications informatiques qui m'a aidé, et j'ai appris suffisamment pour pouvoir me débrouiller sur les plateformes numériques. Depuis plusieurs mois, je trouve des emplois sur le web, principalement en tant que traducteur d'arabe dinka et juba, langues principalement parlées au Sud-Soudan, ainsi que de swahili.