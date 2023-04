Depuis l’effondrement du Rana Plaza, je contribue à prévenir d'autres tragédies

Chaque seconde était une question de vie ou de mort. Des morceaux du bâtiment continuaient à tomber. C’était très dangereux. A n’importe quel moment, l’un d’entre nous aurait pu mourir pendant l’opération de sauvetage.

Notre tâche était de chercher des victimes à divers endroits du site où le bâtiment s’était écroulé, dans différentes cavités au sein des décombres. C’était sombre et dangereux et nous disposions de peu d’oxygène. Nous utilisions un microphone pour appeler: «S’il y a quelqu’un de vivant, faites du bruit». Nous repérions et secourions des blessés un par un.

Avec l’aide de mes collègues, j’ai personnellement sauvé plus de 30 personnes.

Je me souviens avoir secouru une victime qui se trouvait sous les débris. L’une de ses mains était coincée derrière un pilier; une dizaine de morts étaient éparpillés autour d’elle. Certains ont suggéré de lui couper la main mais j’ai insisté pour qu’un docteur vienne et lui injecte un anesthésiant dans la main pour l’engourdir afin que nous puissions l’extraire des décombres. Malheureusement, le docteur n’a pas pu entrer dans le conduit étroit et dangereux et a dû nous passer la seringue. J’ai fait l’injection à l’homme et je l’ai sorti des gravats sans trop de dommages pour sa main.

Des feux se déclaraient en divers endroits de la structure écroulée et un collègue et moi avons été déployés pour secourir des victimes piégées sous 20 mètres de gravats. Nous devions pulvériser de l’eau en permanence pour empêcher la fumée de nous tuer pendant notre descente. Puis, tout à coup, l’alimentation en eau s’est arrêtée et nous avons été engloutis par la fumée: nous ne pouvions plus respirer. Nous avons appelé au secours et avons rapidement perdu connaissance. Nous avons été secourus et envoyés à l’unité de soins intensifs de l’hôpital. Une dizaine d’heures plus tard, j’ai ouvert les yeux.