Disposer d'un revenu réduit la stigmatisation liée au HIV

Récemment, l'OIT m'a invitée à me former et à devenir une championne de la communauté pour aider à conseiller les gens sur les lieux de travail informels et formels au sujet du VIH. Je distribue également des autotests de dépistage du VIH.



Mon objectif est de convaincre les autres de se faire dépister. Je leur dis que lorsqu’on a fait le dépistage, on sait où l’on en est et on peut déterminer ce que l’on peut faire ensuite. Ce qui est important, c’est de partager ces informations et, ensuite, d’être à l’écoute.



Comme je le fais au sein de mon groupe de soutien, je me prends souvent comme exemple. Par exemple, les gens pensent qu’on ne peut pas être sous antirétroviraux et voyager. Mais je montre aux autres que c’est possible. J’emporte des médicaments supplémentaires, je les prends systématiquement quand il le faut et cela a permis de me fortifier. Même mon teint est naturel. Les gens ne me croient pas quand je leur dis que j’ai 60 ans!