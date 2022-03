Donner la possibilité de travailler aux personnes en situation de handicap

Pour moi, ce travail, c’est comme un deuxième «chez moi». Malgré les problèmes que je rencontre, je me sens forte et je peux m’occuper de moi et de mon fils.

Un travail, c’est plus qu’un simple salaire. C’est parvenir à une indépendance et à la maintenir, avoir confiance en soi et subvenir aux besoins de sa famille. Les choses ont changé ces deux dernières années et Maxim a de nouveau une maman qui fait plein de beaux rêves. L’un de mes rêves s’est déjà réalisé, j’ai un travail, et désormais un autre rêve, très différent, devient réalité. Maxim se débrouille très bien en break dance. Nos rêves peuvent donc se réaliser sous de nombreuses et différentes formes .