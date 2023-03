En tant que réfugiée, mes nouvelles compétences donnent de l’espoir à ma famille

Au cours des 12 premières années que j’ai passées dans le centre de réfugiés en Ouganda, je n’ai fait que survivre sans vraiment disposer de revenus. A présent, je gagne 80 dollars par mois.

Je peux désormais penser à autre chose qu’à ma survie et j'ai enfin l'impression que je commence à me remettre de toutes les épreuves et pertes que nous avons subies. Tous les jours, nous mangeons à notre faim, je peux me concentrer sur l‘éducation de mes enfants et tout cela est financé grâce à mon propre argent durement gagné.