Ils me prenaient presque tout ce que je gagnais, je vivais dans la peur

Menacé de mort...

Un jour, nous avons été suivi jusqu’à l’appartement. Marijus et ses hommes sont entrés de force et m’ont menacé. Ils ont commencé à fouiller dans toutes mes affaires et ont trouvé ce qu’il restait de l’argent que j’avais apporté de chez moi. Ils me l’ont pris et ont également trouvé quelques tickets de retrait d’espèces de mon nouveau compte bancaire. Ils étaient furieux et m’ont demandé ma nouvelle carte bancaire et mon passeport. Lorsquej’ai refusé, ils m’ont frappé et laissé inconscient. Ils ont fouillé l’appartement et ont trouvé ma carte bancaire, mais j’avais caché mon passeport dans ma taie d’oreiller. Je leur ai dit que je l’avais perdu. Je ne voulais pas leur donner, sinon je perdais toute chance de pouvoir m’échapper.

Marijus m’a crié: «Tu n’es pas venu ici pour gagner et épargner de l’argent mais pour rembourser ta dette». En d’autres termes, il m'a dit que je n’étais rien d’autre qu’un esclave et que j'étais venu au Royaume-Uni pour gagner de l’argent pour eux et non pas pour moi. Il a ajouté que si je parlais à qui que ce soit je disparaîtrais, et que si j’essayais de rentrer en Lituanie ils trouveraient ma famille et la tueraient.

J’ai alors compris que de l’argent transitait par le compte bancaire qu’ils m’avaient fait ouvrir. Je craignais que cet argent vienne de la prostitution et de la drogue, je l’ai donc bloqué. Quand ils s’en sont aperçus, j’ai reçu des menaces de mort.