J'ai dû arrêter l'école et aller travailler à cause du COVID-19

Je m'appelle Akram. J'ai 14 ans. J'ai trois frères et je suis le quatrième. J'ai aussi trois sœurs. Je vis avec mes parents à Mossoul. La vie est dure. Mes parents sont pauvres. À Mossoul, toutes les familles sont dans la même situation. Elles sont toutes pauvres et fatiguées. Il n'y a pas de travail. Notre situation est très difficile.

Avant, j'avais beaucoup d'amis, on s'amusait et on jouait ensemble. Mais après la guerre, ils sont partis. Nous avons été séparés car nous avons dû déménager.

Avant, quand j'allais à l'école, je voyais mes amis et mes professeurs et j'étais heureux. Mais ensuite, notre situation est devenue désespérée. La pandémie de COVID-19 a commencé et mon père n'a pas pu travailler. Notre situation financière était désastreuse. C'est ce qui m'a poussé à travailler. Je devais aider mon père. J'ai quitté l'école et j'ai commencé à collecter de la ferraille et à la vendre.